Jadon Sancho toujours dans le viseur de Dortmund

La grave blessure de Giannis Konstantelias, victime d’une rupture des ligaments croisés et forfait pour plusieurs mois, pourrait pousser le Borussia Dortmund à se renforcer avant la fermeture du mercato. Dans ce contexte, le nom de Jadon Sancho revient avec insistance. Libre de tout contrat après son dernier prêt à Aston Villa, l’Anglais pourrait représenter une solution accessible pour le BVB, qui n’aurait à prendre en charge que son salaire.

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Une éventuelle opération dépendrait toutefois des conditions financières acceptées par Sancho, notamment d’une baisse de ses prétentions et d’un contrat lié aux performances selon Bild. Interrogé sur cette possibilité, Carsten Cramer n’a pas fermé la porte, sans pour autant confirmer des discussions : « il y a peu de noms qui électrisent davantage les gens à Dortmund que Jadon, c’est tout simplement comme ça, cela a été le cas pendant toute la période estivale. Jadon n’a rien fait de mal non plus, c’est un garçon irréprochable. Mais nous appliquons cela de manière cohérente, nous ne commentons absolument aucun nom. » Par ailleurs, Dortmund va également recruter Ethan Nwaneri en prêt en provenance d’Arsenal.