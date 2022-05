Serie A : La Spezia domine Udinese et obtient son maintien, le Torino dompte l'Hellas

Pouvant acquérir son maintien sur la pelouse de l'Udinese (12e), La Spezia (16e) avait fort à faire pour le compte de la 37e journée de Serie A ce samedi soir. La formation coachée par Thiago Motta était même menée suite à l'ouverture du score de Nahuel Molina (1-0, 26e). Pour autant, elle a bien réagi avec des réponses de Daniele Verde (1-1, 35e), Emmanuel Gyasi (2-1, 45e+3) et Giulio Maggiore (3-1, 47e).

La suite après cette publicité

Le but de Pablo Mari (3-2, 90e+4) en fin de match n'a pas changé grand-chose et La Spezia obtenait son maintien grâce à une victoire 3-2. Dans le même temps, le Torino (10e) s'est imposé contre l'Hellas Vérone (9e) sur la plus petite des marges. C'est le Croate Josip Brekalo (19e) qui a permis au club piémontais de s'imposer 1-0 et de revenir à deux points de son adversaire.