West Ham s’offre une recrue à 30 M€

Dix-huitième du classement de Premier League, West Ham va tenter de se sauver grâce au mercato d’hiver. Les Hammers viennent d’ailleurs de s’offrir l’avant-centre argentin de la Lazio, Taty Castellanos en échange d’environ 30 M€. À 27 ans, le Sud-Américain quitte l’Italie après 22 buts et 16 passes décisives en 98 matches disputés avec la formation romaine.

«West Ham United est ravi d’annoncer la signature de l’attaquant international argentin Taty Castellanos. Le joueur de 27 ans rejoint les Hammers en provenance du club italien de la Lazio avec un contrat de quatre ans et demi, assorti d’une option pour une année supplémentaire», peut-on lire dans le communiqué publié par le club londonien.