Reims : la pépite de 20 ans Ewen Jaouen a déjà trois cadors européens à ses pieds !

La trajectoire d’Ewen Jaouen a été mouvementée. Formé à Guingamp, le natif de Paris avait quitté le club breton en 2023 suite à une erreur administrative. Ne signant pas avec le club costaricien, il a rejoint Reims où il a pu grandir en tant que joueur. Prêté à Rodez lors de la saison 2023-2024, il avait été excellent en fin de saison (8 matches disputés), permettant aux Ruthénois d’atteindre la finale des barrages Ligue 2 contre Saint-Étienne (2-0). L’exercice suivant, cela a encore été mieux du côté de Dunkerque sous les ordres de Luis Castro.

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En concurrence avec Adrian Ortola, il a entamé la saison titulaire avant de perdre sa place et de la reprendre en fin de saison après une blessure de l’Espagnol. Cette fois encore, il a perdu en finale des barrages Ligue 2 contre le FC Metz (1-0). En parallèle, il a livré une campagne folle en Coupe de France jusqu’en demi-finale, éliminant notamment Lille et Brest tout en faisant trembler le Paris Saint-Germain (défaite 4-2). Finalement revenu à Reims, qui a été relégué en Ligue 2 en fin de saison dernière, il a livré un exercice 2025-2026 de haute volée.

La Premier League et le Real Madrid sont sur le coup

Directement installé comme numéro un, il a réalisé 15 clean sheets en 34 matches disputés, soit le meilleur bilan du championnat. Nommé parmi les meilleurs gardiens de Ligue 2, il a aussi été appelé en équipe de France U21 depuis mars 2025 et a disputé deux matches de qualifications pour l’Euro U21 avec les Bleuets. Des performances folles qui ont conduit certains gros clubs européens à se positionner. C’est notamment le cas de différentes formations de Premier League. L’Équipe évoquait début mai les intérêts de Newcastle, Brighton et Tottenham.

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🚨Info @CanalplusFoot : Ewan Jaouen (20ans) gardien de Reims a l’Europe à ses pieds. Le joueur a visité les installations de Chelsea, Newcastle est sur les rangs, le Real pense à lui pour l’après-Courtois. Le transfert pourrait se boucler autour de 25M d’euros. — Bertrand Latour (@LatourBertrand) June 1, 2026

Les Magpies qui veulent concurrencer Nick Pope (34 ans) insistent particulièrement, mais ne sont pas les seuls sur les rangs. Selon Canal +, Chelsea apprécie particulièrement son profil. Les Blues, qui disposent de plusieurs portiers comme Filip Jorgensen, Robert Sanchez, Mike Penders ou encore Gabriel Slonina, lui ont fait visiter les installations. Enfin, le Real Madrid pense à lui pour l’après-Courtois et pourrait aussi dégainer dans un dossier qui pourrait tourner aux alentours de 25 millions d’euros.