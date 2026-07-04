Coupe du Monde 2026 : l’Argentine passe proche de la catastrophe contre le Cap-Vert dans un match fou mais rejoint les 1/8es de finale

Les seizièmes de finale sont en train de doucement s’achever cette nuit. L’Égypte a notamment dominé l’Australie au bout du suspense et d’une séance de tirs au but (1-1, 4-2). En huitième de finale, les Pharaons allaient affronter le vainqueur de la confrontation entre l’Argentine et le Cap-Vert. D’un côté le champion du monde en titre et un favori déclaré à la victoire. De l’autre un Petit Poucet qui étonne pour sa première participation. L’Albiceleste misait sur sa grosse équipe avec Thiago Almada et Lautaro Martinez qui épaulaient Lionel Messi en attaque. Pour les Requins Bleus, on avait quelques visages connus comme Ryan Mendes ou Nuno Da Costa.

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Et ce début de match bien que dominé par l’Argentine avec une grosse possession ne se traduisait pas vraiment dans les occasions par de vraies opportunités. C’est simple, la première initiative arrivait à la 15e minute. Trouvé en retrait sur la gauche de la surface par Thiago Almada, Lionel Messi voyait son tir croisé passer à droite du cadre. L’attaquant argentin avait une autre possibilité sur coup franc, mais Vozinha était vigilant (18e). Juste après la pause fraîcheur, l’Argentine allait finalement piquer. Sur une ouverture de Lisandro Martínez, Lionel Messi passait dans le dos de Diney Borges sur la droite de la surface et ajustait Vozinha (1-0, 29e).

Le Cap-Vert a fait trembler l’Argentine jusqu’au bout

Le septième but dans la compétition de la Pulga qui permettait à l’Argentine de se donner un peu d’air. Sereine, l’Albiceleste se contentait de cet avantage et ne forçait pas son talent. Juste avant la pause, Enzo Fernandez tentait néanmoins sa chance à l’entrée de la surface, mais Vozinha repoussait sa frappe vers la droite du cadre (45e). En seconde période, l’Argentine baissait le pied et cela profitait au Cap-Vert. Les Requins Bleus se procuraient des occasions à l’image de cette frappe de Deroy Duarte trop axiale à l’entrée de la surface (54e). Le numéro 14 du Cap-Vert allait avoir une nouvelle chance. Servi sur la droite de la surface par Ryan Mendes, il ajustait alors Emiliano Martinez d’un tir croisé sur la gauche du but (1-1, 59e).

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Une sacrée surprise puisque tout était relancé. L’Argentine allait essayer de reprendre l’avantage mais Lionel Messi manquait son face-à-face contre Vozinha (63e). Excellent, le gardien cap-verdien allait également repousser le coup franc de la Pulga vers la droite du but (73e). L’Argentine insistait et sur un centre de Nahuel Molina devant le but, Roberto Lopes surgissait devant Enzo Fernandez pour dégager en corner (81e). Les occasions pullulaient autour de la surface cap-verdienne mais les Requins Bleus tenaient. Vozinha réalisait même une nouvelle parade exceptionnelle devant le coup franc de Lionel Messi (90e +5). Les deux équipes partaient en prolongations.

Et il ne fallait pas longtemps pour que l’Argentine reprenne l’avantage. Sur un corner côté gauche, Lionel Messi trouvait Alexis Mac Allister qui prolongeait de la tête. Sur la droite de la surface, Lisandro Martinez nettoyait la lucarne gauche (2-1, 92e). Mais le Cap-Vert y croyait encore. Servi devant la surface côté gauche par Jamiro Monteiro, Sidny Cabral enroulait une frappe sublime se logeant dans la lucarne droite d’Emiliano Martinez (2-2, 103e). Finalement, l’Argentine reprenait l’avantage de justesse dans la seconde période sur un corner repris de la tête victorieusement par Cristian Romero (3-2, 111e). Le Cap-Vert poussait jusqu’au bout avec notamment un coup franc fou de Sidny Cabral détourné par le gardien (116e). Avec cette victoire 3-2, l’Argentine s’en sort bien et défiera l’Égypte en huitième de finale de la Coupe du Monde.