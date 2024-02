LdC : trois joueurs du PSG menacés de suspension

L’interminable attente prend enfin fin ce mercredi soir. Le Paris Saint-Germain accueille, sur la pelouse du Parc des Princes, la Real Sociedad dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Si le tirage au sort a été plus clément pour les Parisiens qu’à l’accoutumée, les troupes de Luis Enrique ne devront pas minimiser ce choc européen. D’ailleurs, les joueurs parisiens doivent d’ores et déjà faire attention ce mercredi soir, s’ils veulent maximiser leurs chances de qualification au match retour dans le Pays basque, qui aura lieu le 5 mars. En effet, trois joueurs majeurs risquent une suspension pour la phase retour s’ils venaient à écoper d’un carton jaune ce soir.

Achraf Hakimi, Lucas Hernandez et Manuel Ugarte devront se tenir à carreau et éviter les petites fautes bêtes afin d’être bien présents au stade d’Anoeta. Milan Skriniar est aussi concerné, mais étant toujours blessé et en rééducation, il est absent du groupe ce mercredi soir. Du côté basque, Igor Zubeldia et Mikel Merino sont également sous la menace d’une suspension. Les acteurs de cette rencontre devront se méfier des rappels à l’ordre de l’arbitre italien, Monsieur Marco Guida, l’homme aux multiples polémiques en Italie qui ne se laissera pas faire si la tension de ce match se fait ressentir. Il compte 7 petites apparitions en Ligue des Champions, toutes ont été effectuées en phase de groupe jusqu’ici.