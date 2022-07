L'OM tâte le terrain pour Alassane Pléa

Alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat avec le Borussia Mönchengladbach où il évolue depuis 2018, Alassance Pléa ne serait pas fermé à un retour en Ligue 1. Selon L'Equipe, l'attaquant français serait dans les petits papiers de Lucien Favre, lui aussi revenu à l'OGC Nice cet été, et... de l'OM. Mais ce n'est pas tout, l'Olympique de Marseille, qui vient de boucler l'arrivée de Luis Suarez, a même, selon nos informations, déjà tâté le terrain pour le joueur de 29 ans, qui chercherait à attirer les grâces de Didier Deschamps à quelques mois du mondial qatari.

Dans cette affaire, les Poulains attendraient une offre de 7 millions d'euros, assortie de bonus, pour céder l'international tricolore (1 sélection). Nice, l'OM mais aussi le club turc de Fenerbahçe qui, selon nos informations, en aurait fait sa priorité absolue, sont donc entrés clairement en concurrence pour l'attaquant français.