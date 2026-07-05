Algérie : la story virulente d’un ancien international contre Vladimir Petkovic

Ancien international algérien, Youcef Belaïli s’est retrouvé au centre d’une polémique après la publication d’une story particulièrement virulente visant Vladimir Petkovic sur Instagram. L’attaquant de 34 ans, passé par Ajaccio et Brest et aujourd’hui à l’Espérance de Tunis, a rapidement supprimé son message dans lequel il s’en prenait au sélectionneur suisse avec des propos jugés excessifs, suscitant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. En effet, il avait écrit : « les vacances, il est content. inch’Allah il se noie ».

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🚨📱La story Insta de Youcef Belaili sur Vladimir Petkovic ⬇️😭



« Robot. Les vacances, il est content. InchAllah il se noie. »



La story a été supprimée quelques minutes après. pic.twitter.com/SdasznMhaW — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) July 5, 2026

Cette sortie intervient dans un climat déjà explosif autour de la sélection algérienne, quelques jours seulement après l’élimination des Fennecs en 16es de finale de la Coupe du Monde face à la Suisse (2-0), qui va entraîné le départ à venir de Petkovic malgré sa récente prolongation. Dans ce contexte de forte tension et de remise en question au sein de la fédération, les mots de Belaïli apparaissent d’autant plus sensibles qu’ils ont été publiés avant d’être effacés dans la foulée…