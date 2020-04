Crystal Palace : Roy Hodgson privé de banc pour la fin de saison ?

La pandémie de nouveau coronavirus, apparu en décembre dernier en Chine, ne cesse de se propager et de faire des victimes à travers le monde entier. Si personne n'est protégé contre ce virus, les personnes âgées de plus de 65 ans font partie de la population classée «à risque» face au Covid-19, qui a déjà contaminé plus de 153 000 personnes et causé plus de 20 000 décès au Royaume-Uni.

Et alors que la Premier League cherche une solution pour aller au bout de son exercice 2019-2020, Roy Hodgson (72 ans), l'entraîneur de Crystal Palace, pourrait ne pas s'asseoir sur le banc de son équipe pour la fin de la saison. C'est en tout cas la crainte exprimée par l'ancien sélectionneur des Three Lions à ses proches, d'après The Sun. Le coach des Eagles pourrait même être interdit de diriger les séances d'entraînement de Crystal Palace, qui pointe à la 11e place du championnat d'Angleterre.