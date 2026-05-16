Real Madrid : Éder Militão dément fermement une folle rumeur autour de Vinicius Jr

Une nouvelle polémique extra-sportive agite le Real Madrid. Cette fois, autour d’une rumeur impliquant Éder Militão et Vinicius Junior. Selon des informations relayées par la presse espagnole, le défenseur central aurait été mêlé à une affaire privée touchant son coéquipier Vinicius Junior et sa compagne Virginia Fonseca, où il serait accusé d’être lié à leur rupture. Des accusations rapidement démenties par l’entourage de l’attaquant brésilien, qui affirme que les faits avancés ne reposent sur aucun élément concret et relèvent de la pure spéculation médiatique.

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Face à l’ampleur prise par cette affaire, Éder Militão a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour mettre les choses au clair et dénoncer fermement ces rumeurs. Le défenseur madrilène a assuré qu’il n’avait aucun lien avec ces accusations et a surtout insisté sur leur impact personnel : « actuellement, je me consacre pleinement à ma récupération après ma blessure, ainsi qu’à ma famille, et plus particulièrement à ma femme, qui est enceinte », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « toute cette situation me fait peur, j’en suis arrivé au point de ne pratiquement plus sortir de chez moi lorsque ma femme n’est pas là ».