Real Madrid : Éder Militão dément fermement une folle rumeur autour de Vinicius Jr
Une nouvelle polémique extra-sportive agite le Real Madrid. Cette fois, autour d’une rumeur impliquant Éder Militão et Vinicius Junior. Selon des informations relayées par la presse espagnole, le défenseur central aurait été mêlé à une affaire privée touchant son coéquipier Vinicius Junior et sa compagne Virginia Fonseca, où il serait accusé d’être lié à leur rupture. Des accusations rapidement démenties par l’entourage de l’attaquant brésilien, qui affirme que les faits avancés ne reposent sur aucun élément concret et relèvent de la pure spéculation médiatique.
“In light of recent speculations and accusations spread online about my name, l want to clarify that all information attributed to me is false and does not contain any proof.
At this moment, I am fully committed to my recovery from the injury that disqualified me from the 2026 World Cup contest, and also giving my full attention to my family, especially my pregnant wife.
I confess, I'm frightened by this whole situation. I've gotten to the point where I practically don't leave the house when my wife is not around, just by the impact and proportion that these baseless accusations have taken.
I reinforce that, if there is any concrete allegation involving my name, real evidence should be presented, and not just assumptions, hasty judgements or narratives created on the Internet.
The irresponsible spread of false
accusations causes damage not only to my image but also to my family, which has been directly affected by this unjust exposure.
I ask for respect, responsibility and empathy at this delicate moment.”
Face à l’ampleur prise par cette affaire, Éder Militão a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour mettre les choses au clair et dénoncer fermement ces rumeurs. Le défenseur madrilène a assuré qu’il n’avait aucun lien avec ces accusations et a surtout insisté sur leur impact personnel : « actuellement, je me consacre pleinement à ma récupération après ma blessure, ainsi qu’à ma famille, et plus particulièrement à ma femme, qui est enceinte », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « toute cette situation me fait peur, j’en suis arrivé au point de ne pratiquement plus sortir de chez moi lorsque ma femme n’est pas là ».
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