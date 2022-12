CdM 2022, Argentine : Lionel Scaloni sème le doute autour d'Angel Di Maria

L'inquiétude est de mise pour l'Argentine. Présent en conférence de presse, ce vendredi, Lionel Scaloni a confirmé qu'Angel Di Maria n'était pas assuré de débuter le huitième de finale contre l'Australie, samedi (20 h). Sorti en début de seconde période mercredi face à la Pologne (2-0), le milieu offensif de la Juventus s'est, en effet, ressenti d'une surcharge musculaire.

«Vous en savez plus que moi, je ne savais pas qu'il avait une contracture», a, tout d'abord, ironisé le sélectionneur de l'Albiceleste avant de préciser : «il est sorti, oui. Après le match (commencé à 22 heures, heure de Doha), on est allés se coucher à 4 heures du matin et cela peut avoir une influence quand on doit rejouer deux jours plus tard. On va s'entraîner ce soir et ensuite on aura un panorama plus clair. Si Angel est bien, il jouera, mais pour le moment je ne peux pas le dire». Réponse dans les prochaines heures...