Real Madrid : le rôle clé confié à Sami Khedira par José Mourinho

Sami Khedira est revenu au Real Madrid cet été avec une mission bien particulière. Pour son deuxième passage sur le banc madrilène, José Mourinho voulait absolument intégrer à son staff un ancien du club capable de faire le lien avec le vestiaire. Selon The Athletic, le Portugais recherchait une personnalité charismatique avec une forte présence auprès des joueurs, notamment après les tensions qui avaient marqué la saison dernière. Son choix s’est rapidement porté sur Khedira, qu’il avait déjà fait venir de Stuttgart en 2010 et qui avait ensuite disputé 161 matches avec le Real. À 39 ans, l’Allemand participe aujourd’hui à la préparation des séances et à l’organisation des exercices, mais son rôle dépasse largement le terrain. Il est décrit en interne comme un véritable conseiller des joueurs, chargé d’améliorer la dynamique du groupe et de rappeler les exigences propres au Real Madrid. « Quand il faut faire preuve de caractère, il le fait », confie une source proche du vestiaire. Mourinho lui-même souligne sa proximité avec les joueurs et sa connaissance de la mentalité du club.

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Ce retour marque pourtant un tournant inattendu pour Khedira, qui occupe son premier poste d’entraîneur. Après sa retraite en 2021, l’ancien international allemand expliquait encore en 2024 se voir davantage dans des fonctions de dirigeant et dans la construction de stratégies à long terme. Mais l’appel de Mourinho a tout changé. « Avec une telle opportunité il était impossible de refuser. Il n’a pas hésité une seconde », raconte un proche au média anglais. Une décision qui illustre la relation particulière entre les deux hommes : Mourinho avait déjà été à l’origine de son arrivée au Real après la Coupe du monde 2010 et admirait son caractère affirmé et sa soif de victoire. Restés en contact après leurs départs respectifs de Madrid, ils se sont retrouvés seize ans plus tard dans des rôles différents. Khedira avait d’ailleurs confié par le passé que Mourinho était « la meilleure chose qui me soit jamais arrivée ». Désormais, le Portugais compte sur son ancien joueur pour l’aider à reconstruire un vestiaire uni et exigeant.