OM : Genesio explique pourquoi il a confié le brassard de capitaine à Timothy Weah

À deux jours du choc face à Strasbourg qui ouvrira la saison 2026-2027 de Ligue 1 vendredi à 20h45, Bruno Genesio est revenu sur son choix de confier le brassard de capitaine à Timothy Weah lors du dernier match de préparation de l’OM face à l’Atlético de Madrid (1-2). Une décision remarquée puisque Pierre-Emile Højbjerg, habituel capitaine marseillais, était pourtant titulaire. L’entraîneur de l’OM a expliqué avoir choisi l’international américain pour son comportement depuis son arrivée et les qualités de leader qu’il dégage au sein du groupe.

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« Il doit être à la fois exemplaire dans l’attitude et dans le jeu, et dégager une âme de leader. Depuis que je suis arrivé, il caractérise ça. Il est positif, tourné vers les autres, irréprochable dans son attitude », a expliqué Genesio. « C’est pour ça, d’une manière un peu forcée, car c’était Pierre le capitaine, que je l’ai choisi. Il représentait le plus de critères dans mon esprit pour porter le brassard. » Une marque de confiance importante pour Weah à l’approche de la reprise du championnat, même si le technicien marseillais n’a pas indiqué que ce choix remettait en cause la hiérarchie habituelle du capitanat.