OL : Rémi Himbert de retour avec la réserve

Excellente nouvelle pour la pépite lyonnaise et son club rhodanien. De retour de blessure après une entorse sévère qui datait du mois de mars, Rémi Himbert a pu reprendre du rythme en étant titulaire avec la réserve de l’OL, évoluant en National 3, ce samedi après-midi.

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L’attaquant de 18 ans a provoqué un penalty en première mi-temps et a essayé d’amener les siens vers la victoire. L’OL s’est tout de même incliné 4-2 face à la Duchère, mais les signaux sont positifs pour le jeune joueur. Malheureusement pour les supporters, il est bien absent dans le groupe A qui se déplace à Toulouse dimanche à 21h00.