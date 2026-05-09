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National 3

OL : Rémi Himbert de retour avec la réserve

Par Tom Courel
1 min.
Rémi Himbert (Olympique Lyonnais) @Maxppp

Excellente nouvelle pour la pépite lyonnaise et son club rhodanien. De retour de blessure après une entorse sévère qui datait du mois de mars, Rémi Himbert a pu reprendre du rythme en étant titulaire avec la réserve de l’OL, évoluant en National 3, ce samedi après-midi.

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L’attaquant de 18 ans a provoqué un penalty en première mi-temps et a essayé d’amener les siens vers la victoire. L’OL s’est tout de même incliné 4-2 face à la Duchère, mais les signaux sont positifs pour le jeune joueur. Malheureusement pour les supporters, il est bien absent dans le groupe A qui se déplace à Toulouse dimanche à 21h00.

Pub. le - MAJ le
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