Lille et l’OM s’arrachent Anis Hadj-Moussa

Il est l’un des joueurs les plus excitants d’Europe en ce moment. Anis Hadj Moussa réalise une saison XXL à Feyenoord, s’imposant comme l’un des éléments les plus décisifs du championnat néerlandais. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : en plus de ses 11 buts et 7 passes décisives accumulés tout au long de l’exercice, l’ailier algérien est tout simplement le joueur africain ayant réussi le plus de dribbles sur la planète cette saison. En Eredivisie, Hadj-Moussa est assurément l’un des meilleurs joueurs du championnat.

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Avec l’Algérie, l’ancien produit du centre de formation du RC Lens était intéressant lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations en doublon de Riyad Mahrez. Convoqué sauf énorme surprise à la prochaine Coupe du Monde, l’ailier de 24 ans pourrait être l’un des joueurs à suivre avec les Fennecs. Son explosivité et sa capacité à éliminer ses adversaires en font l’une des attractions du football européen, et Feyenoord pourrait bien ne pas le conserver longtemps.

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Le LOSC et l’OM à la lutte pour Hadj-Moussa

Selon nos informations, le joueur devrait quitter Rotterdam cet été, et la concurrence s’annonce déjà sérieuse pour s’attacher ses services. Lille et l’Olympique de Marseille se sont ainsi positionnés sur le dossier, deux clubs de Ligue 1 qui voient en lui le profil idéal pour animer leurs ailes la saison prochaine. Le Feyenoord Rotterdam valorise Hadj Moussa à hauteur de 30 millions d’euros, un tarif qui pourrait se révéler rédhibitoire pour Marseille.

Si Lille dispose d’une solidité financière relative, l’OM, malgré son ambition affichée, se retrouve confronté à ses contraintes budgétaires habituelles face à ce type de transaction. En janvier dernier, Pablo Longoria avait directement contacté Dennis te Kloese, directeur sportif de Feyenoord, afin de connaître les conditions de sortie du joueur en vue d’un transfert cet été. L’idée évoquée côté marseillais reposait sur un paiement échelonné en quatre fois. Mais la situation financière de l’Olympique de Marseille et l’absence de participation en Ligue des Champions rendront l’opération très compliquée à concrétiser.