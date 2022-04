OM : Dimitri Payet chambre William Saliba

Lundi soir, le "Vestiaire" de RMC Sport va ouvrir à nouveau ses portes pour une émission spéciale dédiée à l'OM. Dimitri Payet, William Saliba, Pape Gueye et Amine Harit vont y prendre place et échanger sur divers sujets, le tout dans une ambiance conviviale. Ce jeudi, un extrait de l'émission a été diffusé en avant-première. Les Phocéens y évoquent l'équipe de France et un possible retour de Dimitri Payet. Ce dernier, soutenu par ses coéquipiers, a avoué qu'il y croyait toujours.

«J’ai déjà répondu à ça. J’ai dit que c’était dans un coin de ma tête. Tant que je pourrai jouer au niveau international, ça sera dans un coin. Je suis sélectionnable. Quand on voit le potentiel offensif des Bleus, les places sont chères. On travaille». Présent à ses côtés, Amine Harit a répliqué : «William (Saliba) y est allé, frérot». Avec humour, Payet a répondu : «ouais mais William c’est parce qu’il y avait 14 blessés derrière. C’était soit lui, soit ils rappelaient (Lilian) Thuram!» Ce qui a bien fait rire l'assemblée.