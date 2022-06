PSG : Nasser Al-Khelaïfi balance ses vérités sur Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

C'était l'objectif principal du Qatar, comme nous vous l'avions dévoilé à plusieurs reprises en exclusivité sur Foot Mercato. Et pendant un moment, l'intérêt semblait plus que réciproque. Mais finalement, Zinedine Zidane n'occupera pas le banc de touche du Parc des Princes, du moins, pas dès la reprise. C'est Christophe Galtier qui prendra la relève de Mauricio Pochettino. Dans un long entretien accordé au Parisien, Nasser Al-Khelaïfi a expliqué pourquoi l'ancien du Real Madrid ne sera pas le futur coach parisien.

« On a choisi une autre option que Zidane. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place. J’adore Zidane, c’était un joueur fantastique, d’une classe incroyable. Un entraîneur exceptionnel aussi avec trois Ligue des champions. Mais je vais vous dire une chose : on n’a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement. Beaucoup de clubs s’intéressent à lui, des équipes nationales aussi, mais nous, on n’a jamais discuté avec lui. Je ne suis pas là pour comparer des entraîneurs. Moi, je sais exactement ce dont on a besoin. Il y a des détails dans le club que vous ne connaissez pas », a expliqué le boss du PSG. Voilà qui est clair.