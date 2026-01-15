Nice : Morgan Sanson balance sur Franck Haise

Haise aura décidément laissé des traces sur la Côte d’Azur. Alors que l’OGC Nice se déplace sur la pelouse de Toulouse ce samedi soir en Ligue 1 sous les ordres de Claude Puel, le coach des Aiglons et le capitaine de l’équipe était en conférence de presse. Morgan Sanson a donc pris la parole devant les médias afin de parler du groupe, mais également des derniers résultats en championnat. L’occasion, par ailleurs, d’évoquer, l’ancien coach, Franck Haise, avec lequel tout ne s’est pas forcément bien déroulé ces derniers mois pour le milieu de terrain.

« Je me sens de mieux en mieux. J’ai envie de finir fort cette deuxième partie de saison. Je n’ai jamais baissé les bras. C’était un peu plus compliqué avec Haise. On n’avait plus trop de communication. J’ai ma part de responsabilité, c’est sûr. J’ai un peu de regret là-dessus. J’aurais pu aller vers lui. Il n’est pas vraiment venu vers moi non plus. J’ai senti que je n’avais pas sa confiance. Même si avant qu’il parte, j’ai rejoué », a-t-il conclu sobrement.