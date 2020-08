Liverpool recrute Kostas Tsimikas !

Sacré champion de Premier League après trente ans d'attente, Liverpool va pouvoir se pencher sur la prochaine saison. Et les Reds viennent d'annoncer l'arrivée d'un renfort ce lundi. «Liverpool a bouclé le transfert de l'arrière gauche Kostas Tsimikas de l'Olympiacos. Il a signé un contrat longue durée. L'international grec de 24 ans, qui a été capitaine à trois reprises pour son pays, rejoint le champion de Prenmier League après avoir signé son contrat aujourd'hui à Melwood.»

Le joueur a livré ses premières impressions. «Je suis très content. Je suis très fier d'être ici. Pour moi, Liverpool est le plus grand club du monde. C'est un honneur d'être ici et de donner le meilleur de moi-même (...) Avec beaucoup de travail et de concentration sur ce que j'ai à faire, et du travail tous les jours à l'entraînement, je peux être au haut niveau. Je veux atteindre nos objectifs, gagner la Premier League encore et remporter la Champions League». A lui de jouer !