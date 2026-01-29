Le PSG tire la sonnette d’alarme avant les barrages de Ligue des Champions

Tenants du titre européen, les Parisiens espéraient éviter le piège des barrages mais ont manqué le coche ce mercredi au Parc des Princes face à Newcastle (1-1). Pourtant bien entré dans sa « finale » de la 8e journée de la phase de ligue, le PSG a rapidement pris l’avantage grâce à Vitinha avant de retomber dans ses travers, incapable de tuer le match et friable dans les moments clés. L’égalisation anglaise juste avant la pause a agi comme un rappel brutal de ses limites actuelles, et la seconde période, plus subie que maîtrisée, n’a fait que confirmer les doutes. Ce nul, presque heureux au vu les dernières occasions anglaises, a suffi à éjecter Paris du top 8, condamnant le champion d’Europe à passer, comme la saison passée, par les barrages pour poursuivre son aventure continentale. «Un match avec une très bonne première mi-temps. On a démarré de manière positive, on a raté un penalty, mais on a eu des occasions pour marquer des buts. À la fin de la première mi-temps, le but a fait du mal et on a manqué d’occasions en deuxième mi-temps, mais c’était difficile parce que physiquement, ils sont très forts. On méritait de gagner, c’est mon avis», a déclaré Luis Enrique en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Une situation forcément décevante pour un club qui visait une qualification directe, d’autant plus que l’incertitude plane désormais sur l’identité de son futur adversaire, Monaco ou Qarabag se dessinant comme les deux options possibles selon les derniers ajustements du classement. Le tirage au sort, prévu ce vendredi, sera scruté avec attention par un PSG conscient d’avoir perdu le droit à l’erreur. Ce passage par les barrages sonne comme un avertissement sérieux pour les hommes de Luis Enrique, encore trop irréguliers dans les deux surfaces et loin de l’assurance attendue d’un tenant du titre. À l’heure d’aborder une phase couperet, Paris sait que le moindre relâchement pourrait être fatal, la Ligue des champions ne pardonne pas longtemps ceux qui tardent à se hisser à la hauteur de leurs ambitions.

Les défauts sont pointés du doigt

En conférence de presse, Luis Enrique a tenté de calmer le jeu, tout en assumant les manques actuels de son équipe après ce nul frustrant face à Newcastle et cette sortie du top 8. Le technicien espagnol a insisté sur la compétitivité de ses joueurs et sur la nécessité de replacer les performances parisiennes dans leur contexte européen, à l’approche de barrages qu’il sait périlleux. «On peut mieux jouer ? Oui, c’est clair. De meilleurs résultats ? C’est clair aussi. Mais en analysant nos matchs, on est là, on est prêts, on verra contre qui on va jouer (Monaco ou Qarabag, ndlr). Je suis très exigeant avec l’équipe, on peut s’améliorer, mais on doit voir la qualité de nos adversaires. Ce qui est positif, c’est que quand on joue toujours contre des équipes de haut niveau, tu es prêt pour les barrages, les prochains matchs si tu mérites de passer. Si on parle des deux derniers, aujourd’hui on a mérité de gagner. À Lisbonne, ça a été très immérité». Avec une grande liste de joueurs blessés cette saison, certains cadres peinent à retrouver de la régularité, mais comme l’année dernière, les barrages peuvent être utiles à lancer une belle série.

La suite après cette publicité

Le coach parisien est également revenu sur le scénario du match, marqué par un penalty manqué et un net recul après la pause. Conscient de la déception, il a reconnu une baisse de régime en seconde période, tout en rappelant que la Ligue des Champions ne laisse jamais de place à l’erreur. «Je dois attendre que se finissent les barrages. C’est comme ça le football. Aujourd’hui, c’est dommage parce que je pense que l’équipe a mérité plus. On a raté un pénalty, on a raté des occasions. Et quand on a pris le but, ça fait mal. On a été un petit peu moins bien dans la deuxième mi-temps. Mais c’est comme ça. On connaît les barrages et ce sera difficile parce que c’est la Champions League. On cherchera à être prêts.» Du côté du vestiaire aussi, cette petite déception n’a pas manqué de faire réagir Joao Neves, interrogé en zone mixte après la rencontre: «ce n’est pas une déception. On est triste du match nul et de devoir jouer deux matches de plus mais on peut utiliser ça pour s’améliorer. La saison dernière, on a joué ces deux matches et ce n’était pas un problème. Je pense qu’on a fait un gros match, on a très bien joué. À la fin, c’est un match nul mais si on se concentre sur ce qu’on a fait avec le ballon, comme à Lisbonne, on a bien joué. Malheureusement, on fait match nul».

Titulaire à la surprise générale contre les Magpies, Matvey Safonov n’a pas mâché ses mots. «C’est vrai que c’était notre objectif de finir dans le top 8. C’est le football et ce n’est pas tous les jours qu’on atteint notre objectif. Je pense que ce n’est pas important de l’expliquer, on a confiance en notre équipe, on montre le meilleur à tous les entraînements, c’est quelque chose de spécifique à notre équipe». Même son de cloche chez Vitinha : «c’est difficile car on a tout fait pour gagner et finir top 8. Malheureusement, on voit que dans un match où on a contrôlé, on a beaucoup d’occasions pour gagner. On verra sur qui on va tomber. Il ne faut pas faire la fine bouche. C’est un résultat qu’on ne veut pas, on veut toujours la victoire. Il faut voir le contenu. On a fait grand match contre une équipe très difficile, très physique. On a gâché trop d’occasions pour marquer et gagner». Avec lucidité, les Parisiens sont prêts à repartir, comme la saison passée, à la guerre en passant par les barrages.