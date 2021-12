Watford tente d'obtenir le prêt de Sead Kolasinac

Sous contrat avec Arsenal pour encore six mois, Sead Kolasinac ne fait en revanche plus du tout partie des plans de Mikel Arteta. Déjà prêté l'an dernier à Schalke, le latéral gauche ou défenseur central n'a disputé que deux matches de Premier League cette saison (une titularisation contre Manchester City en août) et bénéficie d'un bon de sortie en cas d'offre.

La suite après cette publicité

Cela tombe bien car d'après le London Evening Standard, Watford est intéressé par le profil du Serbe de 28 ans. Le 17e de Premier League est en pleine bataille pour obtenir son maintien et a besoin de joueurs de caractère pour parvenir à cette mission. Les Gunners seraient même prêts à prendre son salaire, ou la majeure partie, en charge durant cette expérience de six mois.