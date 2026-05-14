EdF : la réponse cash de Didier Deschamps sur Lloris

Ces derniers jours, l’idée de voir Hugo Lloris sortir de sa retraite pour filer un coup de main aux Bleus a fait surface. Alors que Lucas Chevalier traverse une période compliquée en club, il se murmurait que l’ancien portier tricolore pouvait se laisser tenter de revenir en tant que troisième gardien. Didier Deschamps, qui a finalement fait le choix d’appeler Robin Risser, est revenu sur ce sujet.

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«Pour Lloris, j’ai toujours gardé contact avec lui, mais Hugo n’a jamais pensé à être candidat à un poste de numéro 3. Et encore moins aujourd’hui. Il y a des exigences différentes. Il y avait des autres options, Areola avec son vécu… mais en temps de jeu, ces six derniers mois; c’était restreint. Il n’est pas titulaire.»