AS Roma : Leonardo Balerdi a totalement choqué l’Italie

Arrivé cet été à l’AS Roma en provenance de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi continue de marquer les esprits en Italie. Pour sa première titularisation, lundi face au Torino (2-0), le défenseur argentin de 27 ans a livré une prestation particulièrement solide. Gian Piero Gasperini n’avait d’ailleurs pas hésité à le comparer à Franco Baresi après la rencontre : « Un défenseur très fort, moderne, doté d’un physique exceptionnel et rapide. (…) De par sa façon d’interpréter le rôle et d’organiser le jeu, Balerdi est un élément important».

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La Gazzetta dello Sport et Il Messaggero lui ont ainsi attribué la note de 7,5, en le qualifiant de géant après ses interventions décisives sur Vlasic et Bragança, et évoquent aussi « un mur qui rappelle Baresi à Gasperini ». Même note pour Il Tempo, qui souligne une prestation de capitaine et estime que son retour décisif sur Bragança vaut un but. Plus mesuré avec un 6,5, Libero salue tout de même des interventions dignes d’un patron de l’arrière-garde. Propulsé titulaire à la dernière minute en raison d’un problème physique de Ndicka, l’ancien capitaine de l’OM semble déjà avoir convaincu.