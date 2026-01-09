Auxerre veut un gardien de Tottenham

17e de Ligue 1 avec seulement 3 victoires au compteur, l’AJ Auxerre compte sur le mercato d’hiver pour redresser sa situation sportive. Après avoir fait venir Naouirou Ahamada en provenance de Crystal Palace, les Icaunais prospectent encore en Premier League pour se renforcer cette fois au poste de gardien de but.

La suite après cette publicité

D’après L’Equipe, l’AJA est entré en contact avec Tottenham pour obtenir le prêt d’Antonin Kinsky. Le Tchèque de 22 ans, arrivé il y a un an chez les Spurs en provenance du Slavia Prague pour 16,5 M€, joue très peu (2 matchs de League Cup cette saison) face au régulier Guglielmo Vicario. Kinsky serait ouvert à tenter une aventure en Ligue 1 et prendrait la place de numéro un à Donovan Léon.