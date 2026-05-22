Serie A : les récompenses de la saison sont connues

La dernière journée de Serie A aura lieu ce week-end. Après une saison en maîtrise, l’Inter Milan est allé chercher un nouveau Scudetto tandis que le vrai suspens de cette dernière journée se situe dans la course à la Ligue des Champions où quatre équipes luttent pour aller en C1 la saison prochaine. En attendant, la Serie A a annoncé les lauréats de la saison ce vendredi.

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Logiquement, l’Inter se taille la part du lion grâce aux sacres de Federico Dimarco, élu meilleur joueur, de son capitaine Lautaro Martínez, sacré meilleur attaquant, et de Cristian Chivu, nommé entraîneur de l’année. Du côté de la jeunesse et des révélations, la Juventus brille avec Kenan Yildiz, désigné étoile montante, tandis que Nico Paz (Côme) et Marco Palestra (Cagliari) s’imposent respectivement comme le meilleur milieu et le meilleur défenseur. Enfin, le dernier rempart de la Roma, Mile Svilar, décroche le titre de meilleur gardien de but.