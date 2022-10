OGC Nice : premier contrat professionnel pour Daouda Traoré

C'est officiel ! L'OGC Nice vient d'annoncer la signature d'un premier contrat professionnel pour Daouda Traoré (16 ans). Le jeune milieu de terrain, «dont les prestations pleines d’assurance comme l’allure (il mesure 1m86) n’étaient pas passées inaperçues cet été durant la préparation du groupe de Lucien Favre», vient donc renforcer les rangs des Aiglons.

«Ça représente beaucoup de choses pour moi et ma famille. Je n’avais pas encore cet objectif en tête l’année dernière. Tout est allé vite, ça me fait tellement plaisir. Les choses sérieuses commencent. Ce n’est qu’un début, ce n’est pas un aboutissement. Il y a beaucoup de travail après, j’ai beaucoup de choses à améliorer. Les gens ne vont plus me voir de la même manière, je dois être un exemple, je dois être un modèle pour les jeunes à venir. Je vais tout faire pour bosser et porter le blason de l’OGC Nice le plus haut possible», a notamment reconnu Daouda Traoré.