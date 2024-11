Pep Guardiola est au fond du trou, Roberto De Zerbi a tranché pour son avenir à l’OM

Pep Guardiola n’y arrive plus

Pep Guardiola connaît la période la plus difficile de sa carrière en termes de résultat. Le Manchester Evening News illustre encore le revers de City qui vient de perdre pour la quatrième fois de suite, une première depuis 2006. Guardiola voit le City d’avant illustre le journal de la ville qui rappelle qu’avant le rachat du club et les folies financières on était pas sur le même standing d’équipe. C’est presque une nouveauté pour Manchester City mais aussi pour Pep Guardiola qui n’avait jamais perdu 4 matchs de suite dans sa carrière d’entraîneur. La pire crise de sa carrière confirme le Daily Express. Le technicien catalan est un peu déboussolé mais il ne veut pas lâcher. Pourtant en Europe tout le monde insiste sur le caractère incroyable de cette série qu’on décrit comme dramatique alors que City est toujours en course dans toutes les compétitions hormis la Cup. City en crise pour L’Equipe, crise totale pour Pep chez Marca, la pire forme de City pour Sport bref les adjectifs sont nombreux.

Roberto De Zerbi va rester à l’OM

C’est la crise automnale habituelle en Provence. Après la défaite humiliante à domicile contre Auxerre vendredi soir, il y a eu beaucoup de mouvements en interne, L’Équipe explique que Roberto De Zerbi a poussé une gueulante mémorable sur ses joueurs. Et le coach italien ne s’est pas caché, il a pointé du doigt la prestation de Balerdi en étant même un peu vulgaire. Il y a aussi cette déclaration en conférence de presse où De Zerbi a expliqué que si c’était lui le problème il pouvait partir. La Provence tempère la situation ce dimanche, l’ancien entraîneur de Brighton n’a aucune intention de quitter le club, c’était seulement une réaction à chaud un peu disproportionnée.

Le Barça va toucher le jackpot

Sport parle du contrat historique de le Barça a signé avec Nike, la marque à la virgule est désormais liée au FC Barcelone jusqu’en 2038. Il est question d’un contrat à plus de 1 700 millions d’euros sur 14 ans, ça va faire une augmentation de 45 millions par saison pour le Barça. Une excellente nouvelle pour le club catalan vu les galères qu’il a connues ces dernières années. Et surtout quand on sait que les négociations avec Nike auront duré des mois, la marque américaine avait même hésité à un moment à lâcher l’affaire.