Équipe de France : Désiré Doué envoie un message à Dembélé et Olise !

Trois jours après son succès convaincant contre le Brésil (1-2), l’équipe de France a conclu sa tournée américaine par un nouveau test face à la Colombie. Sur la pelouse du Northwest Stadium, les hommes de Didier Deschamps avaient l’occasion d’enchaîner et surtout de peaufiner les derniers réglages à quelques mois de la Coupe du Monde. Pour ce rendez-vous qui ressemblait à une ultime répétition grandeur nature, le sélectionneur français avait opté pour un large turnover tout en conservant son 4-2-3-1. Brice Samba gardait les cages derrière une défense composée de Maxence Lacroix, Lucas Hernández, Pierre Kalulu et Lucas Digne. Au milieu, Warren Zaïre-Emery épaulait N’Golo Kanté derrière un trio offensif composé de Maghnes Akliouche, Rayan Cherki et Désiré Doué, alors que Marcus Thuram occupait la pointe. Dans un début de rencontre très rythmé, les deux sélections se rendaient coup pour coup. Zaïre-Emery sonnait la première alerte d’une frappe aux abords de la surface (3e), tandis que Luis Díaz répondait dans la foulée pour les Cafeteros sans trouver le cadre. La France monopolisait ensuite davantage le ballon, tout en restant vigilante défensivement, notamment grâce à l’intervention autoritaire de Lucas Hernández sur un centre dangereux.

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La rencontre restait ouverte et plaisante, mais les Bleus finissaient par faire la différence à la demi-heure de jeu. Opportuniste, Désiré Doué profitait d’une déviation à l’entrée de la surface pour déclencher une frappe légèrement déviée qui trompait le portier colombien Álvaro Montero (30e). Un premier but en sélection qui lançait parfaitement les Tricolores. Avant la pause, les hommes de Didier Deschamps enfonçaient même le clou. Très en vue durant le premier acte, Akliouche déposait un centre parfait sur la tête de Marcus Thuram qui s’élevait au-dessus de la défense sud-américaine pour faire le break (41e). Au retour des vestiaires, la dynamique française se poursuivait. Sur une transition rapide, Cherki trouvait Thuram dans la profondeur, lequel servait idéalement Doué pour le doublé de l’ailier parisien (56e). La France menait alors largement au score et semblait avoir définitivement plié la rencontre. Malgré la réduction du score tardive signée Jaminton Campaz (77e), les Bleus ont globalement maîtrisé leur sujet, terminant cette tournée américaine avec une victoire nette (1-3) et des certitudes collectives encourageantes.

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Une prestation XXL

Mais la grande satisfaction de la soirée se nommait sans contestation Désiré Doué. Aligné d’entrée dans le couloir gauche, le jeune talent du Paris Saint‑Germain a livré une prestation particulièrement aboutie. Percutant, inspiré dans ses prises de balle et toujours juste dans ses choix, il a constamment mis la défense colombienne en difficulté. Son premier but sous le maillot bleu, suivi d’un doublé après une action collective parfaitement menée, symbolise l’impact qu’il a eu sur la rencontre. Au-delà des statistiques, c’est surtout sa maturité et sa capacité à s’intégrer dans le jeu collectif français qui ont marqué les esprits. Dans une équipe remaniée, mais ambitieuse, Doué a clairement saisi l’opportunité de se montrer, envoyant un signal fort à la concurrence offensive incarnée notamment par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Michael Olise, tous restés sur le banc au coup d’envoi.

Lucide et souriant après la rencontre, l’intéressé savourait néanmoins cette soirée réussie tout en gardant la tête froide. « Beaucoup de fierté, je suis très heureux, c’est une belle victoire, ce n’était pas facile, il y avait de l’intensité, on a fait deux bons matchs, on est très contents, je suis très content et fier. Le coach nous l’a dit, c’était important de gagner aujourd’hui, on a mis de l’intensité, il faut continuer comme ça. Si je marque des points ? Ça se fait naturellement, j’essaie d’aider l’équipe et de faire le mieux possible », a-t-il décrit au micro des diffuseurs. Une déclaration simple, mais révélatrice de son état d’esprit… Performant sans se projeter trop loin, Doué continue de grandir au sein du groupe tricolore. À trois mois du début du Mondial américain, cette prestation majuscule pourrait bien compter dans l’esprit de Didier Deschamps et redistribuer certaines cartes dans la hiérarchie offensive, déjà bien garnie de talents uniques, des Bleus.