PSG : Ronaldinho toujours en froid avec Luis Fernández

Dans la mini-série Ronaldinho, « le seul et l’unique », diffusée sur Netflix, Ronaldinho revient sur plusieurs moments clés de sa carrière, notamment son passage au Paris Saint-Germain entre 2001 et 2003. Mais lorsqu’il est interrogé sur son ancien entraîneur Luis Fernández, avec qui les relations avaient fortement dégénéré à l’époque, le Brésilien refuse tout simplement de s’étendre sur le sujet. Une réponse brève, presque glaciale, qui illustre une rancune encore bien présente plus de 20 ans après les faits.

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Dans le documentaire, les tensions entre les deux hommes sont rappelées, particulièrement lors d’une saison 2002-2003 marquée par des désaccords sportifs et disciplinaires. À l’époque, Luis Fernández avait pointé du doigt le mode de vie du joueur, évoquant des sorties tardives la veille de matchs, tandis que Ronaldinho avait été régulièrement relégué sur le banc. Interrogé aujourd’hui sur cette période, l’ancien numéro 10 du PSG préfère couper court selon RMC Sport : « l’autre, je n’ai rien à dire », une phrase qui témoigne d’un conflit toujours non digéré malgré le temps et les succès obtenus ensuite au FC Barcelone, où il a atteint le sommet de sa carrière.