La contre-proposition de Sergio Ramos au Real Madrid

Le feuilleton Sergio Ramos (35 ans) est reparti de plus belle. Les deux parties campaient encore récemment sur leurs positions. Le défenseur central refusait de baisser son salaire pour prolonger tandis que le club merengue excluait de signer un nouveau bail aux conditions actuelles. Le bras de fer durait, alimenté notamment par un Florentino Pérez très présent publiquement lors du lancement raté de la Super League.

Mais visiblement, le capitaine madridista commence à lâcher du lest. Selon les dernières informations du quotidien espagnol ABC, l'international espagnol (180 sélections, 23 buts) a en effet accepté de réduire son salaire pour rester plus longtemps à Madrid. Il a ainsi présenté une contre-proposition à sa direction.

Le Real Madrid ne veut rien entendre

L'équation est simple : le Sévillan, conseillé par son représentant et ses proches, accepte de revoir ses émoluments à la baisse, conscient des difficultés du moment de son écurie sur le plan économique, mais exige donc un nouveau contrat s'étirant jusqu'en juin 2023, soit deux ans de plus. Un premier pas vers ses patrons. Mais étonnamment, la Casa Blanca, elle, se refuse à revoir sa position de départ.

S'ils sont ravis de la concession acceptée par son n° 4, les pensionnaires du Santiago Bernabeu ne veulent pas lui offrir plus d'un an de contrat, renouvelable sous conditions. De quoi promettre encore de nouveaux rebondissements à venir alors que, dans le même temps, le dossier David Alaba (28 ans), bien parti pour arriver libre du Bayern Munich, se décante et que Raphaël Varane (28 ans) entretient le mystère sur son avenir.