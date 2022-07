Mercato OM : ça toque à la porte pour Konrad de la Fuente !

La suite après cette publicité

Il y a un an, Konrad de la Fuente débarquait au Vélodrome en provenance du FC Barcelone. Avec l'étiquette de joueur issu de La Masia et déjà international avec la sélection américaine, le CV était pour le moins intéressant. Seulement, l'ailier de 21 ans n'est pas vraiment entré dans les plans de Jorge Sampaoli, qui ne lui a offert que 16 apparitions en Ligue 1, dont 9 en tant que titulaire.

Et cette saison, qu'en sera-t-il ? Difficile à dire, puisqu'on ne connaît pas vraiment les plans d'Igor Tudor à son égard. Mais ce qui est sûr, c'est que pour progresser, l'Américain a besoin de temps de jeu. Et ça tombe bien, de nombreux clubs sont prêts à lui en offrir.

Plusieurs clubs intéressés

Selon les informations du média espagnol Relevo, le joueur formé au FC Barcelone et dont le contrat à Marseille court jusqu'en 2025 a ainsi plusieurs clubs à ses trousses. C'est Valladolid, fraîchement promu en Liga, qui tiendrait la corde actuellement, dans le cadre d'un prêt. Le média rajoute que le joueur est bien sur le marché, et que l'OM est donc prêt à s'en séparer, temporairement du moins.

Sassuolo et la Sampdoria en Serie A, Anderlecht et Burnley seraient aussi intéressés par les services du joueur qui avait coûté environ 3 millions d'euros aux Marseillais, et qui conserve une belle cote à travers l'Europe. La balle est donc dans le camp de Pablo Longoria...