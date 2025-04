20 M€ de plus dans les caisses du Barça cet été !

Absent de la Coupe du Monde des Clubs cet été, le FC Barcelone fait partie de ces clubs qui vont devoir se mettre en quête d’un endroit et surtout d’adversaires pour sa préparation estivale. Mais au club barcelonais, on ne s’inquiète pas. Les hommes d’Hansi Flick bénéficieront de plus de repos et profiteront également de l’occasion pour se lancer dans une nouvelle tournée avec un changement de continent. Selon Sport, ils n’iront pas aux États-Unis, où se déroule la Coupe du Monde des Clubs, mais ils retourneront en Asie.

Bien que ce ne soit pas officiel, les dirigeants blaugranas ont déjà finalisé trois matchs. Deux d’entre eux auront lieu en Corée du Sud et un troisième au Japon. Joan Laporta espère gagner au moins 20 millions d’euros grâce à la tournée. Quinze millions seraient fixes et les cinq millions restants seraient variables. Le club catalan espère en effet qu’en fonction de divers engagements commerciaux et sponsorings, le montant pourrait atteindre jusqu’à 25 millions d’euros. Une entrée d’argent qui ne serait pas de trop, les comptes du club étant dangereusement dans le rouge.