Barça : Joan Laporta confirme un malaise avec Lionel Messi

La relation entre Joan Laporta et Lionel Messi semble au plus mal depuis le départ brutal de l’Argentin du FC Barcelone, à l’été 2021. Invité sur les ondes de Catalunya Ràdio, le président blaugrana a reconnu que «les relations sont tendues» avec la légende catalane, révélant même un épisode marquant lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2023, à Paris.

La suite après cette publicité

«Ma relation avec Messi n’est plus ce qu’elle était. Il y a eu un incident lors de la cérémonie du Ballon d’Or, où je suis allé le saluer, et il a estimé que nous ne devions pas nous saluer. Depuis, il y a eu un certain rapprochement, et j’espère que cela continuera. La relation est tendue, mais il reste une légende du FC Barcelone», a reconnu Joan Laporta, confirmant également qu’il ignorait tout du retour de l’Argentin au Camp Nou, en novembre dernier : «je savais qu’il était à Barcelone car l’équipe nationale argentine y jouait, mais j’ignorais tout de l’autre raison. Il est clair que si Messi souhaite fouler la pelouse, il doit pouvoir le faire dès que possible. C’est son stade. Et c’est ce qui s’est passé».