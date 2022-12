Amical : Chelsea chute contre Aston Villa

Alors que le Mondial 2022 bat actuellement son plein, les différentes écuries européennes poursuivent leur préparation hivernale. Dans cette optique, le Chelsea de Graham Potter, actuellement en stage du côté d'Abu Dhabi, défiait Aston Villa, douzième de Premier League.

Avec une équipe très remaniée et quelques cadres habituels (Jorginho, Aubameyang, Cucurella), la formation londonienne se faisait d'ailleurs rapidement surprendre. Servi par Ollie Watkins, John McGinn trompait ainsi la vigilance de Marcus Bettinelli dès les premiers instants (1-0, 7e). Dans une rencontre globalement équilibrée, les Blues ne parvenaient finalement pas à faire leur retard. Score final : 1-0.

Alfie Gilchrist will start in defence in place of Trevoh Chalobah. 📋 #AbuDhabiBlues https://t.co/CaxCR30D4i

This is your Aston Villa team to face Chelsea in Abu Dhabi. 👊