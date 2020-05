L'avis de Didier Deschamps sur le huis clos

Un fait majeur vient réunir la reprise des championnats européens : le huis clos. Des matches sans spectateurs dans lesquels l'atmosphère est totalement différente. Depuis presque deux semaines, la Bundesliga est un aperçu du football qui sera joué en Europe dans les prochains mois. Dans un entretien accordé au Parisien, Didier Deschamps a donné son avis sur ces rencontres aux tribunes vides. Et le sélectionneur n'en est pas spécialement fan.

« Un match de football normal se déroule sans restriction et permet un échange entre les joueurs et le public », a-t-il tout d'abord expliqué avant d'évoquer la reprise du football allemand. « J’ai regardé la Bundesliga depuis la reprise des matchs en Allemagne. Certes, ça ressemble à du foot. Je ne vais pas parler du rythme ou de l’intensité des rencontres. Mais certaines images me semblent tellement incohérentes. » À l'image de ce que rapporte l'ex-entraîneur de l'OM, plusieurs images ont surpris outre-Rhin comme celles de voir les joueurs au contact sur des phases de corner ou coup-franc et d'autres où il ne doivent pas célébrer collectivement un but.