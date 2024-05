AC Milan : Mathieu Flamini milite pour Paulo Fonseca

Son départ semble inévitable. Après une superbe saison avec le LOSC, qu’il a amené jusqu’à la quatrième place en Ligue 1, Paulo Fonseca n’arrête pas d’être courtisé à quelques encablures de l’ouverture du mercato estival. Et plusieurs courtisans de renom étaient sur les traces du technicien portugais. Comme nous vous le révélions en exclusivité la semaine dernière, l’AC Milan a même accéléré sur ce dossier suite au départ de Stefano Pioli. Un choix qui n’a pas fait l’unanimité auprès des tifosi rossonero qui ont manifesté leur désaccord lors de la dernière rencontre de championnat.

Pour autant, ce choix plaît à d’autres fervents observateurs du club lombard. En effet, Mathieu Flamini est en accord avec cette potentielle nomination. Joueur des pensionnaires de San Siro entre 2008 et 2013, le natif de Marseille a dit tout le bien qu’il pensait du technicien des Dogues : «Milan ? Ce n’était certainement pas une mauvaise saison mais nous espérons tous pouvoir remporter le championnat. Ils grandissent et nous espérons bien pour l’année prochaine. Fonseca est un entraîneur de qualité. Milan est un grand club et nous espérons le meilleur. Les supporters veulent gagner. C’est une personne qui aime le bon jeu, il pourrait être le bon entraîneur.»