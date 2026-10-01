Portugal : le premier but de Vitinha en sélection

Il aura donc fallu attendre 46 sélections. Lors de la troisième journée de la Ligue des nations, ce jeudi soir, Vitinha a donné l’avantage à la Seleção à la 67e minute, en reprenant de la tête un centre de Bruno Fernandes pour inscrire le troisième but portugais de la rencontre.

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🇩🇰-🇵🇹



Vitinha inscrit son premier but en sélection… de la tête !



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Déjà buteur à plusieurs reprises avec le PSG, le milieu du club de la capitale attendait encore son premier but en sélection. Cette réalisation intervient donc à un moment fort pour le milieu de 26 ans, qui permet au Portugal de reprendre les commandes face aux Danois après les égalisations de Mikkel Damsgaard et Rasmus Højlund.