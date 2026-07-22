Real Madrid, mercato : José Mourinho a déjà pris des grosses décisions après les premières séances d’entraînement

Voilà un peu plus d’une semaine que José Mourinho est au travail. Le coach portugais, son staff ainsi que les joueurs non-Mondialistes ont ainsi déjà retrouvé le chemin de Valdebebas. L’occasion de se remettre sur pied sur le plan physique après les vacances, mais pas que. Pour le Special One, c’est aussi l’occasion d’évaluer certains joueurs, notamment des jeunes, afin de savoir s’ils peuvent ou non lui apporter quelque chose la saison prochaine. Des joueurs qui ont donc l’opportunité de briller et de marquer des points auprès de leur nouvel entraîneur.

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Et après ces premières séances d’entraînement, le tacticien lusitanien et les décideurs madrilènes ont déjà pris des premières décisions. Franco Mastantuono est ainsi invité à faire ses valises, comme l’indique la Cadena COPE. Arrivé pour 60 millions d’euros l’été dernier, l’Argentin n’a pas sa place dans l’équipe pour la saison à venir, et le Real Madrid souhaite le prêter. José Mourinho attendait de le voir à l’œuvre de lui-même avant de décider, et il n’a donc pas été totalement convaincu par l’ancien de River Plate. L’Argentin ne devrait pas manquer de propositions.

Certains joueurs impressionnent Mourinho

La radio indique aussi que Raul Asencio va aussi devoir quitter, provisoirement du moins, le Santiago Bernabéu. Il n’est pas dans les plans de José Mourinho, et au moins un nouveau défenseur central est attendu. En revanche, Gonzalo Garcia, dont l’avenir était aussi en suspens notamment avec le retour d’Endrick, devrait bien rester, ayant visiblement séduit l’entraîneur portugais. Il devrait donc se battre avec le Brésilien pour le poste de deuxième numéro 9, les deux jeunes étant aussi capables de jouer sur l’aile droite.

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Dean Huijsen joue gros lui aussi. Il n’est pas question de départ pour le défenseur espagnol, mais il avait à cœur de prouver à Mourinho qu’il peut être titulaire, en plus d’avoir été vexé par son absence au Mondial. Comme l’indique AS, il est en train de marquer des points à l’entraînement, étant particulièrement performant et impressionnant le Special One. Enfin, le jeune milieu de terrain espagnol Chérif Fofana, âgé de seulement 16 ans, serait lui aussi en train de se montrer à son avantage, et Mourinho pourrait le garder sous ses ordres pendant toute la présaison. Peu à peu, les Mondialistes vont revenir et, malgré leur statut, eux aussi vont devoir prouver…