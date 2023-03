Qualifs CAN 2023 : l’Algérie arrache la victoire face au Niger

Après avoir battu l’Ouganda et la Tanzanie, l’Algérie pouvait se rapprocher d’une qualification à la Coupe d’Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d’Ivoire en janvier de l’année suivante. Pour cela, il fallait s’imposer face à la modeste équipe du Niger, qui avait déjà glané deux points face aux mêmes adversaires dans ce groupe F. S’ils croyaient être tenus en échec au stade Nelson-Mandela de la capitale Alger, les Fennecs s’offraient la victoire en fin de rencontre (1-1).

La suite après cette publicité

Le Mena avait même ouvert le score en première période sur un but somptueux signé Daniel Sosah, trompant Anthony Mandrea d’un piqué à l’entrée de la surface (38e). Revenant des vestiaires avec de bien meilleures intentions, les hommes de Djamel Belmadi, poussés par un Baghdad Bounedjah remuant, égalisaient et profitaient du contre-son-camp de Abdel Rahim Alhassane (54e). Riyad Mahrez, présent au second poteau sur le centre du jeune Bouanani, trouvait enfin le chemin des filets pour offrir les trois points aux Verts (2-1, 89e), proches d’une place assurée à la prochaine CAN, qu’ils pourront confirmer en Tunisie, toujours face au Niger dans quatre jours.

À lire

Algérie - Niger : les compositions officielles