Gareth Southgate ne compte pas rappeler Mason Greenwood

À quelques mois de l’Euro, les sélectionneurs doivent faire des choix cruciaux. Le coach de l’Angleterre Gareth Southgate a d’ailleurs fait le pari de rappeler Joe Gomez et Ivan Toney pour le rassemblement du mois de mars. Néanmoins, il n’envisage pas de rappeler Mason Greenwood. Le joueur de 22 ans, avec une sélection avec les Three Lions en 2020, n’a plus été appelé depuis son affaire extra-sportive où il a été accusé de viol.

La suite après cette publicité

«Je ne pense pas que ce soit quelque chose à faire avant l’Euro», a-t-il rappelé dans des propos rapportés par The Sun, avant d’évoquer le choix de carrière de l’attaquant anglais. «Lui permettre de relancer sa carrière à l’étranger semble avoir été une bonne décision. Mais je ne l’ai pas suivi de près. En ce moment, ce serait une grande distraction pour l’équipe, voyons où cela nous mènera la saison prochaine. J’aurais besoin d’en savoir plus sur l’ensemble de l’affaire avant d’envisager une telle option», a ajouté Southgate.