Chelsea : Manchester United a bouclé l’arrivée d’Andrey Santos pour 58 M€ !

Manchester United tient sa première grosse recrue de l’été : Andrey Santos. Troisième de Premier League la saison dernière et qualifié directement pour la prochaine Ligue des Champions, le club mancunien devait se renforcer pour combler plusieurs départs, dont celui de Casemiro au milieu de terrain. L’international brésilien de 34 ans devrait a priori rejoindre l’Inter Miami, où il retrouverait une vieille connaissance, Lionel Messi.

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Ces dernières semaines, plusieurs noms avaient circulé pour prendre la succession de l’ancien Madrilène. Celui d’Aurélien Tchouameni est souvent revenu, mais difficile de déloger l’international tricolore quand on sait l’importance qui est la sienne désormais chez les Merengues. Pareil pour Mateus Fernandes, parti à Tottenham pour 98 M€. Comme le révèle The Athletic ce mercredi, c’est donc vers Andrey Santos que se sont tournés les dirigeants mancuniens. Une piste un peu moins coûteuse.

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Un deal qui arrange tout le monde

Auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 43 matchs cette saison sous les couleurs de Chelsea, l’international brésilien (6 sélections) a compté aux yeux d’Enzo Maresca puis de Liam Rosenior, mais sans pour autant s’affirmer comme un titulaire. L’ex-Strasbourgeois a dû exister dans l’ombre du duo Enzo Fernandez - Moises Caicedo, intouchable tout au long de la saison. Ce départ vers Manchester United semble donc convenir à toutes les parties.

Sous les ordres de Michael Carrick, Andrey Santos devrait retrouver un rôle plus important, tandis que Chelsea va récupérer pas loin de 60 millions d’euros (56 + 2 de bonus) sur un élément acheté 12,5 millions d’euros à Vasco da Gama en 2023. Les Blues conserveront une clause de revente de 10 % également. Non retenu pour la Coupe du Monde par Carlo Ancelotti, le joueur de 22 ans aura une occasion de se mettre en valeur pour les prochaines échéances de sa sélection, en pleine reconstruction. À noter que le milieu de l’Atalanta, Ederson, est toujours attendu à Old Trafford. MU aimerait également recruter un ou deux autres joueurs dans le cœur du jeu.