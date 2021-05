OL : Rudi Garcia ne voit pas Lille, le PSG et Monaco faire un sans-faute

La suite après cette publicité

Quatrième du classement de Ligue 1 à deux journées de la fin, l’Olympique Lyonnais n’est qu’à un point de la troisième place et à trois longueurs de la deuxième. Les Gones parviendront-ils à se hisser sur le podium ? Pour Rudi Garcia, l’OL a ses chances, car l’entraîneur rhodanien ne voit pas les trois équipes de tête faire un sans-faute.

« Je pense que les trois équipes qui sont devant nous ne gagneront pas tous leurs matches. Rien n’est joué sur la fin de saison, et peut-être pas que pour la troisième place. Nous, on n’a plus rien à perdre, tout à gagner. Faisons le job et on verra ce qu’il se passe », a-t-il déclaré en conférence de presse.