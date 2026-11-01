"Il n’était plus capable de performer" : Erik ten Hag en remet une couche sur Cristiano Ronaldo

Erik ten Hag n’a visiblement pas oublié son passage à Manchester United aux côtés de Cristiano Ronaldo. Invité d’ESPN, l’ancien entraîneur des Red Devils, aujourd’hui directeur technique du FC Twente, est revenu sur sa collaboration avec l’attaquant portugais en 2022. Le technicien néerlandais estime que le quintuple Ballon d’Or n’avait pas suffisamment placé le collectif au centre de ses préoccupations. « Toute grande équipe doit s’appuyer sur son meilleur joueur, mais ce dernier doit aussi se mettre au service de l’équipe. C’était tout simplement le problème avec Ronaldo », a-t-il expliqué.

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Le Néerlandais a également salué la capacité du Real Madrid à se séparer de ses joueurs au bon moment. « C’est le grand talent du Real Madrid : ils savent déceler le déclin d’un joueur. Ils s’en séparent à un moment où, aux yeux du monde extérieur, il est encore au sommet de sa forme, alors qu’en réalité, il n’est plus capable de performer », a-t-il estimé. Ten Hag considère que l’attaquant portugais ne parvenait plus à s’imposer les efforts nécessaires pour rester au plus haut niveau, notamment en Premier League. Interrogé sur la difficulté de mettre sur le banc une telle légende, il a finalement rappelé sa philosophie : « personne n’est plus grand qu’un club ou un pays. Pas même Cristiano Ronaldo. Pas même Messi. Au final, l’équipe passe toujours en premier », a-t-il assuré.