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Officiel Ligue 1

Le Havre recrute un défenseur sénégalais de 21 ans

Par Kevin Massampu
1 min.
Didier Digard @Maxppp

Au lendemain de son match nul contre l’Olympique Lyonnais (1-1) pour le compte de la 2e journée de Ligue 1, Le Havre vient d’annoncer la venue d’une nouvelle recrue. En effet, le HAC a officialisé le recrutement de Mouhamed Lamine Ndiaye (21 ans). Le jeune défenseur, à l’essai depuis plusieurs jours, s’engage pour trois ans avec le HAC.

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« A l’essai depuis plusieurs semaines, Mouhamed Lamine Ndiaye, défenseur central, vient de parapher un contrat de trois ans. Le jeune homme, âgé de 21 ans, a fait ses classes au Sénégal, son pays natal (où il vécut dans le même quartier qu’un ancien Hacman, Issa Soumaré), plus précisément au Guédiawaye FC, avant de débarquer à l’AS Saint-Etienne en 2023 (où il côtoya Razik Nedder), puis de bifurquer vers le Portugal, à Alverca, il y a un an. Grand (1,87 m), fort dans les duels, rapide, Mouhamed se distingue aussi par des qualités d’écoute démontrant une détermination et une envie de réussir sans faille. Il portera le n° 97 », a communiqué le club normand.

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