EdF : Rothen demande à Deschamps de retirer le brassard de capitaine à Mbappé

Kylian Mbappé a fait polémique en ne venant pas au rassemblement de l’équipe de France pour rester à Madrid. Sauf que le Bondynois s’est à nouveau attiré les foudres de la presse en se faisant photographier hier à Stockholm, pendant le match des Bleus. Une attitude qui a fait bondir Jérôme Rothen.

« Vu qu’il n’en a rien à faire de l’équipe de France et qu’il n’a qu’un seul intérêt, c’est de réussir à Madrid, parce que c’est le message qu’il envoie, ça veut dire que Didier ne décide de rien, que c’est lui le patron. Il est au-dessus de tout, au-dessus de Deschamps. Et bien moi, je demande à Deschamps et à tous ceux qui aiment l’équipe de France : Didier, prend tes responsabilités, prend tes cojones dans les mains et tu lui retires le brassard. (..) Tu laisses Tchouameni », a-t-il déclaré sur RMC Sport.