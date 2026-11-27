On ne va pas se mentir : le bilan global des clubs tricolores cette semaine n’a rien eu de dingue sur le papier, avec trois victoires, deux nuls et deux défaites. Pour la première fois de sa campagne en Ligue des Champions, le PSG a d’ailleurs été accroché mercredi soir face à l’AS Rome (2-2), mettant fin à sa série de quatre succès de rang. De son côté, le RC Lens a rechuté sur la pelouse du RB Leipzig (3-1), imité en Ligue Europa par un catastrophique Stade Rennais, battu à Nimègue (3-1), tandis que l’OL a dû se contenter d’un nul frustrant face à Lilleström (0-0), malgré un penalty non sifflé en fin de match qui aurait pu donner la victoire au club rhodanien sur le fil.

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Heureusement, trois représentants ont sorti le grand jeu pour sauver la patrie. Le coup d’éclat de la semaine est à mettre au crédit du LOSC, auteur d’un immense exploit en C1 face à une équipe bis du Bayern Munich (2-1). En Ligue Europa, l’Olympique de Marseille a fait le métier contre le Levski Sofia (1-0) dans un contexte pour le moins compliqué dans les gradins du Vélodrome, et une intraitable formation de l’AS Monaco a arraché un succès renversant dans les derniers instants sur la pelouse du Heart of Midlothian (2-3) en Ligue Conférence.

Le Portugal marque le pas…

Si cette semaine en demi-teinte suffit au bonheur de la Ligue 1, c’est surtout parce que le Portugal n’a pas fait mieux. Après avoir fondu sur la France depuis le début de l’automne, les clubs lusitaniens ont enfin connu un coup de frein, bouclant leur semaine avec deux victoires, un nul et deux défaites. Si le FC Porto s’est imposé sur le terrain de Feyenoord (1-0) en C1, que le Sporting CP a tenu tête à Manchester United (2-2) et que Braga a déroulé contre KuPS (4-0) en C4, la Ligue Europa a fait très mal aux Portugais. À la surprise générale, Benfica a lourdement chuté sur la pelouse du Viktoria Plzen (4-0), tandis que l’étonnant pensionnaire de D2, Torreense, a cédé à domicile face au Celtic Glasgow (1-2).

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Conséquence directe de ces résultats croisés : la France stoppe enfin sa chute libre et reprend un peu de champ. Alors que son avance sur le Portugal n’était plus que de 3,146 points avant cette semaine (contre 10,332 points au début de l’exercice, avant l’effacement de la très bonne saison 2021-2022), la Ligue 1 possède désormais une marge de 3,503 points au classement sur cinq ans. Il faudra néanmoins confirmer cette embellie. Sur la seule saison en cours, le Portugal conserve en effet un rythme d’enfer et occupe toujours la deuxième place européenne (9,900 points), juste derrière une Angleterre intouchable (10,708 points) et une surprenante Belgique (9,725 points) que l’on n’a pas l’habitude de voir à pareille fête à ce stade de la saison, alors que la France ne pointe qu’au 9e rang (8,571 points).

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L’enjeu reste colossal : si la France est déjà assurée de conserver ses sept représentants pour la saison prochaine (2027-2028), cette 5e place conditionne les quotas pour l’exercice 2028-2029 (7 clubs dont 3 qualifiés directs en C1 et 1 au 3e tour préliminaire, contre 6 clubs et un billet direct en moins pour le 6e). Les cancres de la saison en cours, à savoir le Stade Rennais et le RC Lens, savent ce qu’il leur reste à faire pour marcher sur les pas du PSG et l’AS Monaco, principaux pourvoyeurs de points de la France cette saison au classement de l’indice.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2026/27 (Entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison. Arrêté au 27/11/2026)

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-1. Angleterre 10,708 points (9/9)

-2. Portugal 9,900 points (5/5)

-3. Belgique 9,725 points (5/5)

-4. Allemagne 9,571 points (7/7)

-5. Turquie 9,500 points (4/5)

-6. Espagne 9,281 points (8/8)

-7. Italie 9,214 points (7/7)

-8. Pays-Bas 8,666 points (6/6)

-9. France 8,571 points (7/7)

-10. Norvège 8,000 points (4/5)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2022 et 2027) :

-1. Angleterre 109,227 points

-2. Italie 93,446 points

-3. Espagne 87,899 points

-4. Allemagne 86,259 points

-5. France 73,653 points

-6. Portugal 70,150 points

-7. Belgique 65,375 points

-8. Pays-Bas 57,395 points

-9. Turquie 54,675 points

-10. Grèce 47,612 points