PSG : Parme sort du silence pour Zion Suzuki

Le Paris Saint-Germain continue d’avancer ses pions en coulisses pour recruter Zion Suzuki (23 ans, Japon). Un gardien qui n’est pas insensible à l’approche francilienne. Dans le même temps, son club, Parme, est sorti du silence le concernant. C’est son entraîneur, Carlos Cuesta, qui a fait un point sur ce dossier chaud au micro de Sky Sports.

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« Suzuki ? La seule certitude que j’ai aujourd’hui, c’est que Suzuki fait partie de notre effectif. Je parle de certitudes. Il y a tant d’hypothèses dans le football. Nous sommes parfaitement alignés avec le club sur les stratégies. Notre priorité sera toujours la discipline. Et je le suis aussi dans ma communication. Nous voulons progresser, être plus complets, plus polyvalents. L’objectif est de conserver les bases qui nous ont permis d’obtenir des résultats positifs la saison dernière, mais aussi d’y ajouter un élément, en espérant que cela nous aidera à gagner, ce qui est le plus important.» Il reste à savoir si ce sera avec ou sans Suzuki.