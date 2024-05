MU : Marcus Rashford répond à ses détracteurs

Très en-deçà des attentes cette saison, Marcus Rashford a vécu un exercice 2023/2023 pour le moins compliqué. L’attaquant anglais, non-sélectionné avec l’Angleterre pour l’Euro, va profiter de cet été pour se couper des réseaux et reprendre du temps pour lui. Le joueur de 26 ans a également envoyé un message à ses fans et à ses détracteurs.

«Il est temps de quitter les réseaux sociaux pour quelques semaines. J’ai l’intention de me reposer et de me réinitialiser mentalement après une saison difficile sur le plan individuel et collectif. Merci aux supporters qui m’ont soutenu pendant cette période difficile. Pour ceux qui ne l’ont pas fait, rappelez-vous qu’à United, on se serre les coudes», a expliqué Marcus Rashford sur X. Le numéro 10 mancunien sera attendu au tournant la saison prochaine.