Burnley : Michael Jackson remplace Scott Parker

Dix-neuvième du classement de Premier League et relégué en Championship à quatre journées du terme de la saison, Burnley a décidé de se séparer de son entraîneur, Scott Parker. Pour le remplacer, le club anglais a fait parler de lui, car il a chargé un certain Michael Jackson d’assurer l’intérim le temps de trouver un nouveau coach.

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« Scott Parker a quitté son poste d’entraîneur principal du Burnley Football Club d’un commun accord. Suite à la confirmation, la semaine dernière, de la relégation du club de Premier League, Parker et le conseil d’administration ont eu des discussions et ont convenu d’un commun accord de mettre un terme à son mandat à Turf Moor. Michael Jackson, soutenu par le staff technique actuel, assurera l’intérim pour les quatre derniers matchs des Clarets en Premier League, à commencer par le match de vendredi à l’extérieur contre Leeds United. Le processus de nomination d’un nouvel entraîneur principal permanent en vue de la saison 2026/27 a commencé », indique le communiqué officiel.