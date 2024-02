Liga : le retour en fanfare de Valence

Hormis une poignée de clubs qui peuvent se targuer de tutoyer les sommets du football depuis plusieurs décennies, les autres équipes connaissent davantage des cycles pour rester au sommet un maximum. En Espagne, Valence peut en témoigner. Équipe majeur depuis le début du millénaire de l’autre côté des Pyrénées, la formation du sud de l’Espagne a connu plusieurs difficultés majeures ces dernières saisons depuis la pandémie. Pointé du doigt, le propriétaire du club che a énormément changé de fusil d’épaule ces dernières années mais la mayonnaise n’a jamais pris.

Ainsi, Valence se battait pour le maintien la saison dernière après plusieurs années à stagner dans le ventre mou. Une lente déchéance qui ne présageait forcément rien de bon pour l’avenir du club ibérique. Cette saison, les pensionnaires de l’Estadio Mestalla ont pourtant repris des couleurs. Actuellement septièmes de Liga, les Murciélagos peuvent totalement espérer être européens à l’issue de la saison, tant leurs performances sont encourageantes alors qu’ils ne sont qu’à deux points de la Real Sociedad, sixième.

Des pépites à foison et une méthode Baraja qui fonctionne

Après un début de saison réussi, les coéquipiers de Mouctar Diakhaby avaient néanmoins connu un énorme trou d’air durant près de deux mois. Mais depuis la nouvelle année, le club six fois champion d’Espagne a remporté cinq de leurs sept rencontres en 2024. En plus d’un collectif huilé, Valence s’appuie sur plusieurs individualités qui répondent présent. Alors que Giorgi Mamardashvili brille encore dans les buts valenciens, Javi Guerra rayonne dans l’entrejeu. Formé au sein du club ché, le milieu de 20 ans n’est pas le seul joueur issu de la pépinière à briller à Mestalla. Sur les ailes de l’attaque, Fran Perez et Diego Lopez, passé par le Real Madrid et le Barça lors de sa formation, réalisent deux excellentes saisons. En défense, Cristhian Mosquera (19 ans) s’affirme comme l’un des joueurs les plus prometteurs d’Espagne à son poste alors que Yarek Gasiorowski (19 ans) pourrait se montrer encore plus intéressant en jouant plus suite au départ de Gabriel Paulista. Tout ça sans oublier le génial Hugo Duro à la pointe de l’attaque et qui culmine à 10 buts en 25 rencontres cette saison.

Tournant à 1,63 points par match, Valencia peut aussi compter sur un entraîneur très expérimenté qui n’hésite pas à donner sa chance à ce groupe jeune et talentueux. Ruben Baraja, passé par plusieurs clubs modestes en Espagne, était arrivé en février dernier avec l’objectif de maintenir le club dans l’élite. Parvenant avec brio à cet objectif, le technicien de 48 ans a été conforté jusqu’en 2025 et dépasse même les objectifs cette saison. Pour autant, ce dernier ne perd pas le nord et vise le maintien comme il l’affirmait encore il y a quelques jours : «notre objectif est de faire en sorte que Valence soit en Première Division la saison prochaine car cela nous aide à nous stabiliser et à ne pas souffrir de la saison dernière. Le prochain objectif sera de participer à chaque match. Penser à autre chose peut générer de la frustration ou de l’anxiété. Nous devons être ambitieux pour essayer de partir avec les trois points à chaque match.» Dans l’ombre, Valence est doucement en train de remonter la pente et cela est assurément une bonne chose pour le football ibérique.